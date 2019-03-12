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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tamir sırasında tutuşan otomobil tamirhane ve üstündeki evi yaktı

Tamir sırasında tutuşan otomobil tamirhane ve üstündeki evi yaktı

Yangın yerinden görüntü

Hastane Bild 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-yanan otomobilden görüntü
-Dumandan etkilenen şahsın hastane götürülmesi
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tamirhanedeki bir otomobilin tutuşması sonucu çıkan yangında tamirhane ve üzerindeki eve hasara neden oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastane kaldırıldı. Olay Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1313/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1313/1 Sokak’ta bulunan tamirhane içindeki 41 TE 619 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda yanmaya başladı.
Hızla büyüyen yangını gören tamirhane yetkililerinin ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araçtan çıkan alevlerin üst kata sıçradığı yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı evde Hasan H. Adlı bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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