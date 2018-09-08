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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tamir için gittiği evde hırsızlık yaptığı iddiası - ADANA İzle

Tamir için gittiği evde hırsızlık yaptığı iddiası - ADANA İzle

- Şüphelinin emniyetten çıkması - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasıTamir için gittiği evde hırsızlık yaptığı iddiası - Adana 'da su tesisatı tamiri için gittiği evden pırlanta işlemeli altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespih çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana ’da, su tesisatı tamiri için gittiği evden pırlanta işlemeli altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespih çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden Hasan Fatih Ö'nün yatak odasından toplam 35 bin lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta işlemeli altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespih çalınması üzerine çalışma başlattı.Polis, Hasan Fatih Ö'nün en son eve su tesisatçılarının girdiğini söylemesi üzerine usta Ahmet D. ve çırağı Ahmet Cumali A'yı gözaltına aldı.Ahmet D. emniyetteki ifadesinde, yatak odasına girmediğini ancak çırağının evi havalandırmak amacıyla pencereyi açmak için odaya gittiğini söyledi.

Ahmet Cumali A. da suçlamaları kabul ederek pırlanta işlemeli altın tespihi 2 bin 100 liraya sattığını, altın yüzük ve gümüş tespihleri ise güvercin kafesine sakladığı beyan etti.Bunun üzerine satıldığı yerden alınan pırlanta işlemeli altın tespih ve güvercin kafesinde bulunan altın yüzük ve gümüş tespihler sahibine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cumali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​

Su Tesisatı Pırlanta Hırsız 

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