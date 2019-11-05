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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti - GAZİANTEP

Tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti - GAZİANTEP

- Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazası - Kazanın meydana geldiği fabrikadan görüntüler - Cenazenin fabrikadan çıkarılması - Cenaze aracının Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilişi Gaziantep 'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada bulunan karma makinesinde arıza meydana geldi.Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mustafa Çoban (19), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı.
Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Çoban'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fabrika İş Kazası Bild Gesi 

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