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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi İzle

Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi İzle

-Harbi Başaran’nın çalışmasından detay

Tron Elektronik Eşya Karahisar Allah İsviçre 

--Saatlerden detay
--Harbi Başaran’nın açıklaması.

( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Afyonkarahisar’da İsviçre modeli ahşap saat yapan tek usta- Tamirini yaptı, kazanç kapısı oldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da emekli olduktan sonra elektronik eşya tamiratı yapmaya başlayan 71 yaşındaki Harbi Başaran'ın onarımını yaptığı İsviçre modeli ahşap saat hayatını değiştirdi.Afyonkarahisar’da Devlet Demir Yolları’nda ustabaşı görevinden emekli olduktan sonra baba mesleği olan elektronik eşya tamiratına başlayan Harbi Başaran, uzun bir süre elektronik eşya tamiratı yaparak hayatını kazanmaya devam etti. Kendisine tamir için gelen İsviçre modeli ahşap saatle hayatı değişen Harbi Başaran, o saatten aldığı ilhamla modern ahşap saat üretmeye başladı.
İş yerini kapatıp evinin altını atölyeye çeviren Başaran, burada ilk zamanlarda ahşap saatin tüm hazırlıklarını kendisi yapıyordu. Son yıllarda saatin parçalarını CNC tezgahlarında yaptıran Başaran, evinin altındaki atölyesinde saatlerin kurulumunu yapıyor. Duvar, masa ve dolap olmak üzere 3 modelde kurulum yapan Başaran’ın yaptığı modern duvar saatleri ilgiyle karşılanıyor. Ticari bir beklentisi olmayıp, hobi olarak bu işi sürdüren Başaran, yaptığı saatleri sevdiklerine hediye ediyor. "Tamir için getirilen saat bana ilham oldu"Harbi Başaran yaptığı açıklamada, kendisine gelen İsviçre modeli saatten aldığı ilhamla ahşap saat üretimine başladığını söyledi.

3 yıldır hobi olarak modern ahşap saat yapını sürdürdüğünü belirten Başaran; “Bundan 3 yıl önce İsviçre malı ahşaptan imal edilmiş eski bir saat getirildi bana tamir için. O saati söktüm, inceledim ve o saat bana ilham kaynağı oldu. Bugün ahşap saat yapımına başlamama neden oldu. İlk zamanlar duvara asılan ağırlıklı ve motorla çalışan saatler yapmaya başladım. Daha sonra dolapların içerisine konabilecek kapasiteye kadar saatleri geliştirdim. Dolap içerisi ve duvara asılabilen saatler yapmaya başladım” dedi.
"Bu işi Afyonkarahisar'da yapan tek kişiyim"Her geçen gün kendini geliştirerek yeni tasarımlar yaptığının altını çizen Başaran konuşmasına şöyle devam etti:“Saatleri geliştirmeye çalışıyorum. Afyonkarahirsar’da ilk yapan kişiyim inşallah daha güzel saatler imal edeceğiz. Bugüne kadar çok sayıda saat yaptım. Bundan sonrada hobi olarak yapmaya devam edeceğim. Herhangi bir ticari düşüncem yok kendim emekliyim. Onun için vakit geçiriyorum hem de güzel şeyler üretmeye gayret ediyorum.”
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