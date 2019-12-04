Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tamir ettiği kamyon lastiği patlayınca yaralandı

Tamir ettiği kamyon lastiği patlayınca yaralandı

İşyerinden görüntü

Polis Kamyon Lastiği Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Olayın ardından adrese gelen polis ekibi ve kamyon
-İş yeri önündeki lastikler
-Yaralının kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi dış cephesinde görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ederken patlayan kamyon lastiği bir kişinin yaralanmasına neden oldu.Olay, Hamidiye Mahallesindeki sanayi sitesinde bir oto lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastikçide çalışan M.O.S. iş yeri önünde bekleyen bir kamyonun lastiğini sökerek tamir etmeye başladı.
Bu esnada aniden büyük bir gürültüyle patlayan lastik, çalışanın yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.O.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı