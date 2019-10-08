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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tamir ettiği asansör üzerine düştü: 1 ölü

Tamir ettiği asansör üzerine düştü: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Asansör Boşluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kurtarma çalışmalarından görüntü
-ailesinin sinir krizi geçirmesi
-detaylar
-ölen şahsın fotoğrafı

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- Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir elektrik teknisyeni, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı’nda meydana geldi. Öğle saatlerinde Recep Tanrıkol (53) isimli teknisyen apartmana yapılan ek katın asansörünü yapmaya başladı.
Teknisyenin tamir ettiği asansör, bir anda üzerine düştü. Apartman sakinleri olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Tanrıkol’u asansör boşluğundan çıkardı.Olay yerine gelen Tanrıkol’un yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri Tanrıkol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Tanrıkol’un cenazesi daha sonra otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başkan yardımcıları ile birlikte olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yetkililerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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