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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tamir edilen aracın motor testi sırasında takla attılar: 3 yaralı Haberi

Tamir edilen aracın motor testi sırasında takla attılar: 3 yaralı Haberi

KAZA SONRASI OLAY YERİ

Yağmurlu Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

-KAZA SONRASI GENEL GÖRÜNTÜ
-ÇEKİCİYLE ARACIN ÇEKİLME GÖRÜNTÜSÜ

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında ilçenin Sahilköy Mahallesi'nden Terme istikametine seyir halinde gitmekte olan Adem K. (34) idaresindeki 06 JR 846 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrol edemediği otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenmesinin ardından takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan Hüseyin Ç. (37), Erhan K (33) ve sürücü yaralanırken Ordu-Samsun kara yolu bir süreliğine tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası araç çekiciyle çekilerek olay yerinden kaldırılırken, aracın ise motorunun yapılmasından sonra motor ustaları tarafından test edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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