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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tamir bahanesiyle yağma iddiası - SİVAS

Tamir bahanesiyle yağma iddiası - SİVAS

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi - Adliye binasından detay görüntülerTamir bahanesiyle yağma iddiası - Sivas 'ta tamir bahanesiyle evlerine çağırarak yakınlaştıkları ve baskın süsü vererek darbettikleri yaşlılardan zorla para aldıkları ileri sürülen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındıSİVAS (AA) - Sivas 'ta tamir bahanesiyle evlerine çağırarak yakınlaştıkları ve baskın süsü vererek darbettikleri yaşlılardan zorla para aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden ve isimleri öğrenilemeyen iki yaşlı adam, polise müracaat ederek bazı kişilerin kendilerinden şantaj yoluyla para aldığını bildirdi.İhbar üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşlı vatandaşlarla yakınlık kuran ve "Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?" diyerek ikametlerine çağıran şüphelilerin Ç.A. ve Y.A. adlı akraba iki kadın olduğunu tespit etti.Zanlıların, yaşlı vatandaşlar evdeyken akrabalarını ikamete çağırdığı, baskın süsü vererek darbettiği, tehdit ve şantaj yoluyla yağmaladığı mağdurlardan para aldığı belirlendi.Polis, şüpheli kadınları ve onlarla hareket eden akrabaları C.A'yı gözaltına aldı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Bild Akalan Yaşlı Adam 

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