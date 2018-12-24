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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
“Tamara'nın Çığlığı” Şanlıurfa'da sahnelendi

“Tamara'nın Çığlığı” Şanlıurfa'da sahnelendi

oyundan görüntüler

İsaf Mülteci Forma 

-plaket takdimi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu haftaki konuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Tamara’nın Çığlığı" oyununu sahneledi. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da ‘72 Koğuş’ adlı oyun ile sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu hafta Diyarbakır Şehir Tiyatrosunu misafir etti. Mülteciler ve kadın sorununu dört farklı sanat dalında sahneleyen "Tamara’nın Çığlığı" adlı oyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gösterime sunuldu. Pantomim ve dansı buluşturan, lirik şiirin bağlayıcı unsur olarak kullanıldığı disiplinler arası performans türü olan Tamara'nın Çığlığı, kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatıyor. Oyunun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyenlerden yoğun alkış aldı.
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