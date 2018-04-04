'Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı' (3) - İDLİB
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı" (3) - İDLİB - Serbest habercilik hizmeti veren Abdulrauf Kantar ile röportajİDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah ile 100'den fazla sivili öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Kentin sakinleri yaşadıklarını unutamıyor, kayıplar için üzülüyor ve rejimin cezalandırılacağı günü bekliyor.Beşşar Esed rejiminin İdlib 'e bağlı Han Şeyhun'a kimyasal silahla saldırarak yüzden fazla sivili katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'un sakinleri, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. - "Yerde yatanların bir kısmı ölmüştü. Bir kısmı da can çekişiyordu"Kimyasal silah saldırısından etkilenenlerden AA'ya serbest habercilik hizmeti veren Abdulrauf Kantar da saat 08.00 civarı, Han Şeyhun'da katliam olduğu bilgisinin gelmesi üzerine bölgeye gittiğini söyledi.
Kantar, "İdlb'in Cebel ez Zaviye bölgesinde bir defa Esed rejimi klor gazını kullanmıştı. Ama etkisizdi. Han Şeyhun'daki saldırının da onun gibi olduğunu düşündüm ve gittim." dedi. Han Şeyhun'a ulaştığında her yerin çocuk ve kadınların cesetleriyle dolu olduğunu gördüğünü anlatan Kantar, "Yerde yatanların bir kısmı ölmüştü. Bir kısmı da can çekişiyordu." ifadesini kullandı.Kantar, "Saldırı yerine dört muhabirle gitmiştik. Daha araç kullanırken başım dönmeye başladı. Gazdan etkilendiğimi anladım. Sonra yakın bir sağlık ocağına gittik. Dört kişi bir oksijen tüpünü paylaştık. Daha sonra bizi bir hastaneye taşıdılar. Sağlık durumum kötüleşince Türkiye'ye götürdüler." diye konuştu.