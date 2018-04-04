'Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı' (2) - İDLİB
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı" (2) - İDLİB - Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Mubaşar Muhammed ile röportajİDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah ile 100'den fazla sivili öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Kentin sakinleri yaşadıklarını unutamıyor, kayıplar için üzülüyor ve rejimin cezalandırılacağı günü bekliyor.Beşşar Esed rejiminin İdlib 'e bağlı Han Şeyhun'a kimyasal silahla saldırarak yüzden fazla sivili katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'un sakinleri, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. - "Uçak Şayrat üssünden havalandı"Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Mubaşar Muhammed, "SU 21 tipi Kudüs 1 kodlu savaş uçağı saat 06.20 sularında Şayrat üssünden havalandı. Uçak kuzeydoğu yönünden güney yönüne rota alarak (Han Şeyhun'a) hava saldırısı düzenledi. " ifadesini kullandı.Muhammed, şöyle devam etti:"Gözlem görevlisi arkadaş, saldırı yerinde anormal bir şey olduğunu söyledi.
Sonra 'Göremiyorum ve kusuyorum." dedi. Ondan sonra bağlantı kesildi. Ben bu bilgileri anons ettim. Sivil Savunma ekipleri maskeleri alarak yola çıktılar. İlk aşamada kimyasal saldırı olduğunu bilmiyorduk. Sivil savunma olay yerine intikal edince yerlerde cesetleri kansız, yarasız şekilde görünce kimyasal saldırı olduğunu anladık. Gazdan etkilenenleri öncelikle Han Şeyhun'daki sağlık ocağına taşıdık. Sonrasında SU 25 tipi Rus savaş sağlık ocağını hedef alarak hizmet dışı bıraktı."