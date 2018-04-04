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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı' (1) - İDLİB

'Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı' (1) - İDLİB

"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı" (1) - İDLİB - Ailesinin neredeyse tamamını katliamda kaybeden Abdulhamid Yusuf ile röportajİDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah ile 100'den fazla sivili öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Kentin sakinleri yaşadıklarını unutamıyor, kayıplar için üzülüyor ve rejimin cezalandırılacağı günü bekliyor.Beşşar Esed rejiminin İdlib 'e bağlı Han Şeyhun'a kimyasal silahla saldırarak yüzden fazla sivili katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'un sakinleri, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.Ailesinin neredeyse tamamını katliamda kaybeden Abdulhamid Yusuf, eşi ve ikiz çocuklarının yanı sıra ailesinden 16 kişinin daha öldüğünü söyledi.

"O günden beri kayıplarımın acısını çekiyorum." diyen Yusuf, rejimin yargılanmasını beklediğini vurguladı.Yusuf, sözlerini şöyle sürdürdü:"O gün dört hava saldırısı düzenlendi.
Biri kimyasal madde yüklü bir bomba idi. Saldırıdan sonra eşimi, çocuklarımı ve komşumun dört çocuğunu evden çıkarabildim. 100 metre sonra ağızlarından köpük çıkararak yere düştüler. Daha sonra babamın evine gittiğimde ağabeyim, eşi ile oğlu, kardeşim, kız kardeşimin kızı ve birçok akrabamın öldüğünü gördüm. Sanki küçük bir kıyamet günü gibiydi." - "Ailemin de benim gibi kendine geleceğini sandım. Ama gelmediler"Yere düşen aile fertlerini kaldırmaya çalıştığını, o esnada kendisinin de bayıldığını ve 6 saat sonra hastanede gözünü açtığını ifade eden Yusuf, "Ailemin de benim gibi kendine geleceğini sandım. Ama gelmediler." dedi.
Yusuf, "Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı." diye konuştu.

Hava Saldırısı İkiz Çocuk Kimyasal Silah Kimyasal Madde Kız Kardeş 

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