Talihsiz kaza kamerada... Durduğu minibüs 92 yaşındaki adamın sonu oluyordu

-KAZAYLA İLGİLİ MUHTAR ENDER ÇEŞME'NİN KONUŞMASI

-OLAY YERİ GÖRÜNTÜ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolculuk edeceği minibüsü durduran 92 yaşındaki adam, aracın geri hareket ederken çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi merkezinde meydana geldi. 92 yaşındaki Hüseyin Tam, Tekirdağ’a gitmek üzere yolculuk için bir minibüsü durdurdu. Yolun karşısına geçen yaşlı adam, geri hareket eden minibüsün çarpması sonucu yere yığıldı. Yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ’a sevk edildi. Hüseyin Tam’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Kavakçeşme Mahallesi Muhtarı Ender Çeşme, “Geri geri gelirken bir minibüs Hüseyin dayımıza çarpmış. Talihsiz kaza sonrası yaralanan Hüseyin dayımızın hastanede tedavisi sürüyor. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (HT-



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