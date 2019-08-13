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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Talihsiz adam böyle can vermiş... Trenin traktöre çarptığı o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Talihsiz adam böyle can vermiş... Trenin traktöre çarptığı o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Trenin gidişi

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Yük Treni 

-Hemzemin geçitteki traktör
-Çocuğun araçtan inmesi
-Babanın traktörün üzerinde kalması
-Trenin traktöre çarpması

( HATAY )- Hatay'da yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı- Sürücü traktörün üzerinde kaldı, oğlu atlayıp kaçarak kurtuldu HATAY

- Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos Pazar günü meydana gelen kazada, trenin traktöre çarpma anı tren kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, seyir halindeki trenin, traktöre yaklaşması üzerine, traktörde bulunan sürücü Sedat Kozak'ın (45) traktörden inmeye hazırlandığı, oğlu Mehmet Kozak'ın ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Trenin hızla Kozak'ın üzerindeki traktöre çarpma anı görüntülere yansıyor. Traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücünün oğlu ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. (ADM-
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