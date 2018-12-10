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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Talha Uğurluel 'FETÖ'den tutuklandı - ERZİNCAN

Talha Uğurluel 'FETÖ'den tutuklandı - ERZİNCAN

Talha Uğurluel "FETÖ"den tutuklandı - ERZİNCAN - Talha Uğurluer'in adliyeden çıkarılışı GÜNCELLEME 2 - Talha Uğurluel "FETÖ"den tutuklandı - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan 'a getirilen tarihçi yazar Uğurluel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandıTUTUKLANMA BİLGİSİ EKLENDİERZİNCAN (AA) - Erzincan 'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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