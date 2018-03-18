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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Takviye özel harekat polisleri ve komandolar Hatay'da Haberi

Takviye özel harekat polisleri ve komandolar Hatay'da Haberi

- Askeri araçların sevkiyatından detaylar - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, aralarında polis özel harekat ekipleri ve komando birliği ile askeri araçlar Hatay 'a geldiHATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, polis özel harekat ekipleri ve komando birliği ile askeri araçlar Hatay 'a ulaştı.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK - DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türkiye'deki çeşitli kentlerden gönderilen, aralarında polis özel harekat ekipleri ve komandoların da bulunduğu güvenlik güçleri ile askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçesine geldi.Personel ile askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Komando Birliği Güvenlik Güçleri Askeri Araç Polis Özel Harekat Terör Örgütü 

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