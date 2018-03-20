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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Takviye amaçlı gönderilen askerler Hatay'da

Takviye amaçlı gönderilen askerler Hatay'da

- - Askeri araçların geçişlerinden genel ve detay görüntü - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, jandarma özel harekat ekipleri ve komandolar Hatay 'a ulaştıHATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, jandarma özel harekat ekipleri ve komandolar Hatay 'a geldi.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK - DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türkiye'deki çeşitli kentlerden gönderilen, aralarında jandarma özel harekat ekipleri ve komandoların da bulunduğu güvenlik güçleri, Hatay 'ın Hassa ilçesine geldi.Jandarma özel harekat ekipleri ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklere sevk edildi.

Jandarma Komando Güvenlik Güçleri Dolar Terör Örgütü 

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