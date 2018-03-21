Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taktığı yüzüğü çıkaramayan gencin imdadına itfaiye yetişti

Taktığı yüzüğü çıkaramayan gencin imdadına itfaiye yetişti

-itfaiye kamarası-

Sağlık Ekipleri 

-Yüzüğün kesilmesi
-Yakın plan
-Yüzüğün çıkarılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Mertcan Köşgeroğlu, sağ eline taktığı yüzüğü çıkaramadı. Köşgeroğlu, parmağındaki yüzüğü ailesi de çıkarmayınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Her geçen dakika parmağı daha fazla şişen Mertcan Köşgeroğlu için sağlık ekipleri, itfaiye personelinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Mertcan Köşgeroğlu’nun parmağını yüzüğü keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, bu tür konularda mutlaka sağlık ekiplerinden ve uzman kişilerden yardım alınması konusunda vatandaşları uyardı. (OZR-
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı