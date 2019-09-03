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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Taksiyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü aracın ön camına düştü İzle

Taksiyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü aracın ön camına düştü İzle

Yaralı kadın

İlk Müdahale Hastane Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Başındaki vatandaşlar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Ambulansa alınması
-Ön camı kırılan taksi
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda dönüş yapan taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın aracın üstüne düştü İSTANBUL

- Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kavşaktan dönüş yapan taksi ile kadın motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksinin ön camına düşerek yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan Nilüfer Yıldırım (41) kavşağa geldiği esnada dönmek istedi. O sırada motosikletli ile aynı anda kavşağa giren 34 THZ 24 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan kadın taksinin ön camına düştü. Kaza sonucu Yıldırım vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Taksinin ise ön camında ve çeşitli yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. “Dengeye kurtaramadı, taksinin ön camına düştü” Kazayı gören bir sürücü, “Motosikletli akaryakıt istasyonundan çıkıyor. Taksici ile ikisi kavşağı dönmek istiyor. O esnada motosiklet sürücüsü dengeye kuramadı, taksinin ön camına düştü. Çok şükür bir şey yok, sürtünmeden dolayı bacağında biraz incinme var ama kırık yok. Kolu da biraz rahatsızlanmış” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DCC-ÖFA
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