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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı İzle

Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı İzle

Kazaya karışan taksi

Polis Taksi Şoförü Bild Bayram Namazı Ağır Yaralı 

-Kazaya karışan motor
-Sürücü polis otosunda
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Acıbadem Kavşağı'nda alkollü taksi şoförü, motosikletle seyir halinde ki iki kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Motosiklet de bulunan iki kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Camiye gittiğini iddia etti Saat 04.00 sıralarında Acıbadem Kavşağı'nda süratlı bir şekilde seyreden 34 TJT 56 plakalı taksi şoförü, seyir halindeki 50 AAE 415 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki kişinin durumu ağır. Taksi şoförü ise çarptığı motosikleti iki yüz metreye yakın sürükledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumları ağır olan iki yaralılardan birisini Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ne götürdü. Alkollü taksi sürücüsü gözaltına alınırken bayram namazı için camiye gittiğini iddia etti.
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