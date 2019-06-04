Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu

-İstiklal Caddesi’nden detay

-Kalabalıktan detay

-Tramvaydan detay



( İSTANBUL ) -- Taksim’de adım atacak yer kalmadı İSTANBUL



- Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul’da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hınca hınç doldu. Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü. (MB-

