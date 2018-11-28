Taksim Sanat, dev koleksiyon sergisiyle açıldı

-Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner röportaj

-Küratör Mehmet Lütfi Şen röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-Açılış kurdelesi kesimi



( İSTANBUL )- “Taksim Sanat” Taksim metrosunda sanatseverlerle buluştu İSTANBUL



- Taksim Sanat, Taksim Meydanı Metro girişinde “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” Sergisi ile sanatseverlere kapılarını açtı. Taksim Sanat, Taksim Meydanı Metro girişinde “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” Sergisi ile kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner’in katılımıyla gerçekleşen Taksim Sanat Galerisi’nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin sunulduğu “Resmemaneti” isimli sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.Açılışta “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” seçkisi ile birlikte Sezer Tansug’un 1993 yılında 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum ‘66 Kare’ projesinin tamamı sergilendi. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. “Resmemaneti” Sergisi ile birlikte eserlerden büyük bir seçkinin yer aldığı Resmemaneti kataloğu hazırlandı. Taksim Sanat Galerisi’ndeki sergi, Taksim Metrosu’nda 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Taksim Sanat’ın içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin işleteceği bir Kitap Kafe yer alacak. Kafe, 3 ayrı kitaplık ile dolu dolu içeriğe sahip olacak “Kitap Kafe” sanatseverlere keyifli bir ortam sunacak. İstanbul temalı kitapların ve sergi kataloglarının satışa sunulacağı Kitap Kafe'de teşhir amaçlı olarak prestij kitaplar sergilenecek, prestij kitaplar www.istanbulkitapcisi.com adresinden temin edilebilecek. Kitap Kafe’nin yanı sıra Taksim Sanat içinde içecek ve atıştırmalıkların sunulacağı butik bir kafe de hizmet verecek. “120 civarında eserle bu sergiyi açtık” Açılışı yapılan Taksim Sanat hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Taksim Meydanı’ndaki metro girişi her gün binlerce insanın geçtiği yoğun bir yaya trafiğine sahip. Burada bizim daha önce Kültür A.Ş. olarak bir kitap kafemiz ve arka tarafında bir galerimiz vardı. Fakat galeri biraz geride kalıyordu. Biz burada bir tadilat ve dekorasyon değişikliği yaparak gerek metroya girip çıkanların, gerek kitap kafeye gelenlerin sanat galerisini daha rahat algılamasını hedefledik. Bu yeni tasarımla hem metroya girip çıkanlar burada bir sanat galerisi, bir sergi olduğunu rahatlıkla algılıyorlar ve içeri girebiliyorlar, hem de daha geniş ve ferah bir alan oluşturduk. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koleksiyonunda 300 civarı eser var. Biz bunları katalogladık, Kültür A.Ş. kitapçılarında yakında sanatseverlere satışa sunulacak. Biz 120 civarında eserle bu sergiyi açtık. Bunların 66 tanesini özel konsepte. 15 Ocak’a kadar gerek İstanbul’dan, gerek İstanbul dışından sanatseverleri Taksim Meydanı’ndaki metro girişinde bulunan Taksim Sanat Galerimize bekliyoruz” dedi.

“Proje “66 Kare” geleneksel kültüre çağdaş yorum” Serginin içeriği hakkında konuşan Küratör Mehmet Lütfi Şen, “İçinde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardan beri oluşturmuş olduğu bir koleksiyon sergisi. Burada sadece koleksiyondan 120 kadar eserin seçildiği bir sergideyiz. Fakat önemli olan bu sergiyle birlikte koleksiyonun tamamının bulunduğu bir kataloğun basılması. Sanatla ilgilenenler için çok önemli bir konu. Bu sebeple hem bu sergi, hem de Taksim’in en merkezi noktasında sanata özel bir mekan açılması çok önemli benim için. Bugünü ve bu sergiyi çok önemsiyorum. Proje “66 Kare” geleneksel kültüre çağdaş yorum. Sezer Tansu’nun 1992 yılında başladığı, 1993 yılında sergilediği bir proje ve bu Türk resmi adına yapılmış inanılmaz projelerden birisi. Daha önemlisi katalog ve bu katalogda bütün Büyükşehir koleksiyonu yer alacak. Araştırmacılar, öğrenciler ve sanata ilgi duyanlar için çok önemli” diye konuştu.



