Taksim Meydanında taksicilerin sıra kavgası kamerada İzle

-Yumruklu kavgadan görüntü

-Ticari taksi sürücülerinin ayırması

-Kavgaya karışan sürücünün gülmesi

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Beyoğlu Taksim Meydanında taksicilerin sıra kavgası kameralara yansıdı. Beyoğlu Taksim Meydanında çalışan ticari taksi sürücüleri arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında bir taksi sürücüsü sinirlerine hakim olamayarak arkadaşına saldırmaya başladı.

Taksi sürücülerinin yumruklu kavgası yine aynı bölgede çalışan ticari taksi sürücülerinin araya girmesiyle sona erdi. Meydanda müşteri bekleyen taksicilerin birbirine girdiğini gören vatandaşlar ise olanları şaşkın gözlerle izlerken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

