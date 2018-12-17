Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanında taksicilerin sıra kavgası kamerada

Taksim Meydanında taksicilerin sıra kavgası kamerada

Tartışmadan görüntü

Ticari Taksi Kamera 

-Yumruklu kavgadan görüntü
-Ticari taksi sürücülerinin ayırması
-Kavgaya karışan sürücünün gülmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim Meydanında taksicilerin sıra kavgası kameralara yansıdı. Beyoğlu Taksim Meydanında çalışan ticari taksi sürücüleri arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında bir taksi sürücüsü sinirlerine hakim olamayarak arkadaşına saldırmaya başladı.
Taksi sürücülerinin yumruklu kavgası yine aynı bölgede çalışan ticari taksi sürücülerinin araya girmesiyle sona erdi. Meydanda müşteri bekleyen taksicilerin birbirine girdiğini gören vatandaşlar ise olanları şaşkın gözlerle izlerken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı