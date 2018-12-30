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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksim Meydanına yılbaşı öncesi polis bariyerleri getirildi

Taksim Meydanına yılbaşı öncesi polis bariyerleri getirildi

Getirilen bariyerler

Polis Yılbaşı 

-Kamyonetten indirilmesi
-Seyyar MOBESE aracı
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL - Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi.
Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken Meydana getirilen seyyar MOBESE aracı ise dikkat çekti. 2019'a sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda öğle saatlerinde meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi.
Bariyerlerin yılbaşında herhangi bir zarar gelmemesi nedeniyle alanların etraflarını kapatmak için kullanılacağı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na yerleştirileceği öğrenildi. Meydana getirilen seyyar MOBESE aracı ise dikkat çekti.
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