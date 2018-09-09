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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığına yoğun ilgi

Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığına yoğun ilgi

Serbest uçuş panelinin kurulması

-Yapılan denemeler
-Serbest uçuş
-İzleyiciler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu gündüz saatlerinde kuruldu. Gece saatlerinde bazı vatandaşlar uçuş deneyimi yaşarken dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün Taksim Meydanı'nda kalacak. 20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliği için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu etkinlik öncesi Taksim Meydanı'nda kuruldu. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey rüzgar Tüneli platformun yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre. Taksim Meydanında serbest uçuş deneyimi izleyenlerden tam not aldı. Serbest uçuş deneyimini gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.
Daha önceden internet üzerinden kayıt yaptırmış kişilerin yararlanacağı dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda hizmet verecek.
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