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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda taksicilere uygulama

Taksim Meydanı'nda taksicilere uygulama

Trafik Polislerinden görüntü

Polis Para Cezası Gesi Trafik Polisi Trol 

-Trafikten men edilen araç görüntüsü
-Taksicilerden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim'de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Belgeleri eksik olan taksicilere idari para cezası kesilirken, bazı taksiler ise trafikten men edildi. İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim'de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
İnönü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan taksicilere ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını çalışma ruhsatının eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Trafikten men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. (SB-
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