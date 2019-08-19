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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede Haberi

Taksim Meydanı’nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede Haberi

Kavga eden şahıslarda detay

Minibüs Şoförü Seyyar Çaycı Polis Arbede Bıçaklı Kavga 

-Ekiplerden detay
-Şahısların karakola götürülmesi

( İSTANBUL ) -- Minibüs şoförünü bıçakla yaralamak isteyen çaycı kazayla kendi elini kesti İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı. Minibüs şoförünü yaralamak isteyen seyyar satıcı kazayla kendisini yaraladı. Taksim Meydanı’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişiyle park halinde bulunan transporter minibüs şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı cebinde bulundurduğu bıçağı çekerek rastgele sallamaya başladı.
Bu esnada seyyar satıcı kazayla kendini yaralarken olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kavga eden şahıslar ekiplerce ayrılarak kavga sona erdirildi. Meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle şahıslar ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (OY-YM-
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