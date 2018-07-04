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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda Kışlık mont giyen şahıs ekipleri harekete geçirdi Haberi

Taksim Meydanı’nda Kışlık mont giyen şahıs ekipleri harekete geçirdi Haberi

Şahsın Taksim Meydanı’ndaki şüpheli davranışları

Polis Harekete Geç Polis Ekipleri Trol Sivil Polis 

-Dilencilerin aldığı para
-Ekiplerin şahsı durdurması
-Şahsın gözaltına alınması
-Genel detaylar
-T.S. 21 yaşında

( İSTANBUL - Özel) İSTANBUL

- Taksim Meydan’ında yabancı uyruklu bir şahsın kışlık mont giyerek şüpheli davranışlarda bulunması hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekiplere direnen şahıs gözaltına alındı. Taksim Meydanı’nda sıcak havaya rağmen kışlık mont giyen erkek bir şahsın şüpheli davranışlarda bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şahsın yanında bulundurduğu poşetten para çıkarak dilencilere verdiğini gören ekipler bir süre şahsı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahıs hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görevli sivil polisler şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü sırasında yabancı uyruklu şahsın zorluk çıkarması üzerine, sivil ekipler şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs yapılan üst aramasının ardından ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakola götürülen şahsın 21 yaşındaki Fas uyruklu T.S. olduğu öğrenildi.
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