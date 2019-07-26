Taksim Meydanı'nda Epilepsi krizi geçiren kadına vatandaşlar müdahale etti İzle

-Kadının ambulansa alınmasından görüntü

-Vatandaşların kalabalığından görüntü

-detay görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Taksim Meydanı'nda Epilepsi krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul’un önemli merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre yaya meydanda yürüyen bir kadın aniden düşüp bayıldı. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar olay yerine akın etti. Kadını düştüğü yerde kriz geçirdiğini anlayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti. Kadının sağlık durumunu merak eden vatandaşlar olay yerinde kalabalık oluşturdu. Müdahalesi gerçekleştirilen kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının Epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.

