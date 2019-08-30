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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda Dijital Gösteri Merkezi açıldı

Taksim Meydanı’nda Dijital Gösteri Merkezi açıldı

Gösteri merkezi

İletişim Kapalı Alan Hologram Ziyaretçiler 

-Heyetin ziyareti
-Eserler
-Dijital gösterimler

( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “30 Ağustos-Zafere Gide Yol” Dijital Gösteri Merkezi açıldı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’na kurulan “30 Ağustos-Zafere Giden Yol” Dijital Gösteri Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği merkezde o anları adeta yeniden yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda bir Dijital Gösteri Merkezi kuruldu. Merkez’de Mustafa Kemal’in Conk Bayırı, Şuhut Çakırgözü ve Dumlupınar çadırlarını 600 metrekare kapalı alanda kurulan 4 ayrı bölümde video, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde ziyaretçilere hatırlatılıyor. Merkezde ayrıca Harbiye Askeri Müzesi’nden Mustafa Kemal Atatük'e ait pelerinin bulunduğu ve çeşitli eserlerin de yer alıyor. 7 gün boyunca 11.00 ile 23.00 saatleri arasında yerli-yabancı tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak olan Dijital Gösterim Merkezi’ni Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyet de ziyaret etti.
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