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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda coşkulu kutlama

Taksim Meydanı'nda coşkulu kutlama

Taksim Meydanından görüntü

Kalaba Alabalık 

-Vatandaşların tekbir getirmesi
-Araç konvoyu
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla yüzlerce kişi Taksim Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık tekbirler getirdi. Coşkulu kalabalık sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Taksim'de çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy oluşturarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı. (SB-HB-
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