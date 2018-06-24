Taksim Meydanı'nda coşkulu kutlama

- Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla yüzlerce kişi Taksim Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık tekbirler getirdi. Coşkulu kalabalık sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Taksim'de çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy oluşturarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı. (SB-HB-