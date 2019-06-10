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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda 2,05 metrelik Ukraynalı basketbolcu kadın ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı'nda 2,05 metrelik Ukraynalı basketbolcu kadın ilgi odağı oldu

Basketbolcu kadın

Yarış Topuklu Ayakkabı Hatıra Fotoğrafı Basketbol 

-Kadınla fotoğraf çektirmek isteyenler
-Kadının fotoğraf çektirmesi
-Kadının meydandan ayrılması
-Genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Onu görenler telefonuna sarıldı, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı- Turistler Taksim Meydanı'nda dolaşan Ukraynalı basketbolcu kadınla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı İSTANBUL

- Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı basketbolcu kadına turistler yoğun ilgi gösterdi. Basketbolcu kadını görenle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı kadın basketbolcu ve 2 metre 3 cm boyundaki Kanadalı erkek basketbolcu ilgi odağı oldu. Meydanda gezen ikilinin çevresini bir anda turistler sardı ve özellikle kadına yoğun ilgi gösterdiler. Basketbolcu kadınla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan turistler 2 metre 5 santim boyundaki kadının yanında adeta cüce gibi kaldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen basketbolcu kadın yoğun ilgiden dolayı fotoğraf çektirmekte zorlandı. Bir süre sonra ise fotoğraf çektirmekten vazgeçti ve ayağındaki topuklu ayakkabıları çıkartıp yanındaki basketbolcu arkadaşıyla beraber meydandan koşarak uzaklaştı.
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