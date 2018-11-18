Taksim metrosunda dans rüzgarı İzle

-Vatandaşların dansçıları seyretmesi

-Taksim meydanda yapılan dans gösterisi

-Utku Şahiner röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL)- Yarışma için İstanbul’a gelen dansçılar son provalarını Taksim metrosunda yaptı İSTANBUL



- Dans yarışması için Muğla ve Marmaris’ten İstanbul’a gelen dansçılar son provalarını Taksim metrosunda yapınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Bachata star’ isimli dans yarışmasına katılmak için Muğla ve Marmaris’ten gelen dansçılar, yarışmadan önce Taksim Meydan ve Taksim metrosunda son provalarını yaptı. Marmara Dans Akademisi’nden Utku Şahiner ve Sema Tıraş, Muğla O2 Latin Dans ekibinden de Hüseyin Onur Çelebi ve Eylem Topa 2010 yılından bu yana uluslararası çapta düzenlenen şampiyonanın Türkiye ayağı yarışı için Muğla ve Marmaris’ten İstanbul’a geldi. 4 dansçı arkadaş konaklayacakları otel odasına yerleştikten sonra yarışmasının yapılacağı Beyoğlu’nda bulunan Taksim Meydanı’na geldi. Meydanda bir süre dans figürlerini sergileyen çiftler daha sonra da Taksim metrosuna indi. Metro girişinde sokak sanatçıları tarafından çalınan müzik eşliğinde tekrar dans etmeye başlayan dansçılar, o an oradan geçen insanlar tarafından ilgiyle izlendi. Yarışma öncesi son prova niteliğinde yapılan danslarını uzun süre devam ettiren çiftler daha sonra metrodan çıkış yaptı. Dansı seyreden bazı kişiler de o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Dansçılardan Utku Şahiner, atmosferi güzel bulunca dans etmeye başladıklarını söyledi.





