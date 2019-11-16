Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim Metro İstasyonu merdivenlerinde yangın paniği Haberi

Taksim Metro İstasyonu merdivenlerinde yangın paniği Haberi

Yoğun dumandan görüntü

Yangın Paniği Yürüyen Merdiven Troy Kışla 

-Söndürme çalışmaları
-Vatandaşların meraklı bakışları

( İSTANBUL ) -- Taksim'de metro merdivenlerinden çıkan yoğun duman paniğe sebep oldu İSTANBUL

- Taksim Metro İstasyonundaki yürüyen merdivenin elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı.
Yoğun duman ise büyük paniğe sebep oldu. Taksim Metro istasyonundaki yürüyen merdivenin iddiaya göre elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı.
Yanmanın etkisiyle yürüyen merdivende yoğun duman görüldü.
Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken metroya gidiş merdiveni kısa süreliğine kapatıldı. Ardından belediye ekiplerince kova ile su dökülerek yangın söndürüldü. Kısa süreli paniğin yaşandığı merdivenler daha sonra açılarak tekrar vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. (TA-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı