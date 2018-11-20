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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim'in göbeğinde çocukların içler acıtan görüntüsü...Soğuk havada sokağın ortasında yatıyorlar İzle

Taksim'in göbeğinde çocukların içler acıtan görüntüsü...Soğuk havada sokağın ortasında yatıyorlar İzle

Yerde yatan çocuklar

Sarılar Kışla 

-Yoldan geçen vatandaşlar
-Taksim Meydanı'ndan detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kış en çok onları vuracak, bu görüntüde çaresizlik var İSTANBUL

- Taksim Meydanı'nda bir bankanın önünde soğuktan korunmak için battaniyeye sarılarak uyuyan 2 çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı. Bu sabah yolu Taksim Meydanı'ndan geçenler, yürekleri parçalayan bir görüntü ile karşılaştı.Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde soğuk havaya rağmen dışarıda kalmak zorunda kalan çocuklar, geceyi Taksim Meydanı'nın üzerinde bulunan özel bir bankanın yanında, yere serdikleri inşaat köpüğünün üzerinde geçirdi. Sabah olması ile birlikte sokaktan geçenlerin şaşkın bakışları arasında uyumaya devam eden çocukların, soğuktan korunmak için üzerilerine örttükleri battaniyeye sıkıca sarıldığı görüldü.
İki çocuğun bu görüntüsü yürekleri parçaladı.
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