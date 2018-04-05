Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın havadan görüntülendi



- Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Yaklaşık bir saattir devam eden yangında dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken metrelerce yüksele3n duman havadan drone ile görüntülendi. Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 1 saattir süren yangına ekiplerin müdahalesi sürerken metrelerce yükselen duman ve yangın havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

