Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın havadan görüntülendi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın havadan görüntülendi

Yangının havadan görüntüsü

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

Gökyüzü Osmanpaşa Yükselen 


- Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Yaklaşık bir saattir devam eden yangında dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken metrelerce yüksele3n duman havadan drone ile görüntülendi. Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 1 saattir süren yangına ekiplerin müdahalesi sürerken metrelerce yükselen duman ve yangın havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı