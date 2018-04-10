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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangının ardından ilk kez görüntülendi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangının ardından ilk kez görüntülendi

Hastanenin içinden görüntü

Hastane Osmanpaşa 

-Yangının oluşturduğu hasar
-detaylar

( İSTANBUL )- Hastane içinde çekilen görüntülerde hasarın büyüklüğünü gösterdi İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nin içi yangının ardından ilk kez görüntülendi. Yangında oluşan hasarın boyutu ise çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıkardı. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası hastanenin içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde özellikle yangının hastanenin giriş katında daha çok hasara neden olduğu görülürken, bir yandan da onarım işlemleri devam ediliyor. Camların yangın sırasında basınçtan kırıldığı görülürken, bir çok noktada da yangının izleri görülüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada 3 ay içinde hastanenin açılacağını açıklamıştı. (MA-EY
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