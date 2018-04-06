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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın - İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın - İSTANBUL

- Olay yeri incelemenin hastanede inceleme yapmasıTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın - Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki çalışmaları yeniden başladıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı.
Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti. İstanbul 'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Osmanpaşa Avcılık Kışla 

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