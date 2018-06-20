Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzük çıkarma operasyonu

-Hastaneden görüntü

-İtfaiyeden görüntü



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı İSTANBUL



- Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kadın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelerek yardım istedi. Hastaneye çağrılan itfaiye ekibi tarafından yüzük çıkarıldı. İstanbul’da parmağına yüzük takan kadın yüzüğü çıkarmak istedi. Ancak kadın yüzüğü çıkaramadı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kadın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi. Acilde bulunan doktorlardan yardım isteyen kadın için itfaiyeden yardım istendi. Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekipleri kadının parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. (İB-MD-ÖFA

