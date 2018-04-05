Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - İBB Başkanı Uysal olay yerinde - İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - İBB Başkanı Uysal olay yerinde - İSTANBUL

- İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın olay yerine gelişi - Vali Vasip Şahin'in hastalarla ilgilenmesiGÜNCELLEME 2 - Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Binanın çatısı ve cephesindeki yangına, birçok ilçeden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince müdahale edildi - Yangının kontrol altına alındığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi - Hastanede bulunan hastaların tahliyesi devam ediyor - Bu arada, yoğun dumandan etkilenenlerin olduğu öğrenildiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak'taki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.İhbar üzerine İstanbul 'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

İtfaiye Merdiveni Hastane Osmanpaşa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı