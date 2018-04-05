Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının son hali havadan görüntülendi

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınırken hastanenin son hali ile itfaiye ve ambulans araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi. Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastanenin son durumu havadan görüntülendi. Hastaneden dumanların çıktığı görülürken itfaiye ile ambulans ekipleri yoğunluğu dikkat çekti.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı