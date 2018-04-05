Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının son hali havadan görüntülendi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının son hali havadan görüntülendi

Drone ile görüntü

Ali İl Hastane Osmanpaşa Trol 

-Hastane
-Ambulans ile itfaiye ekipleri

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınırken hastanenin son hali ile itfaiye ve ambulans araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi. Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastanenin son durumu havadan görüntülendi. Hastaneden dumanların çıktığı görülürken itfaiye ile ambulans ekipleri yoğunluğu dikkat çekti.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı