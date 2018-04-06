Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde binadan kopan parça klimaya isabet edince panik yaşandı

-Klima gazının çıkması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından bugün de panik yaşandı. Binanın dış cephesinden kopan parça klimaya isabet edince ufak çapta patlama meydana geldi. Klima gazı patlama sonrası dışarı çıkarken binadan parçalar düşmeye devam ediyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinden bir parça koptu. Kopan parça klimaya çarparken, küçük çapta patlama meydana geldi. Patlama sonrası klima gazı dışarı çıkarken, küçük çapta panik yaşandı. Binadan parçaların kopmaya devam ettiği görülürken, hastaneye kimse yaklaştırılmıyor.

