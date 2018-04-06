Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde binadan kopan parça klimaya isabet edince panik yaşandı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde binadan kopan parça klimaya isabet edince panik yaşandı

Kopan parça

Hastane Nadan 

-Klima gazının çıkması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından bugün de panik yaşandı. Binanın dış cephesinden kopan parça klimaya isabet edince ufak çapta patlama meydana geldi. Klima gazı patlama sonrası dışarı çıkarken binadan parçalar düşmeye devam ediyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinden bir parça koptu. Kopan parça klimaya çarparken, küçük çapta patlama meydana geldi. Patlama sonrası klima gazı dışarı çıkarken, küçük çapta panik yaşandı. Binadan parçaların kopmaya devam ettiği görülürken, hastaneye kimse yaklaştırılmıyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı