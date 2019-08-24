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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’den sıcak yaz manzaraları kamerada

Taksim’den sıcak yaz manzaraları kamerada

Sıcaktan bunalan vatandaşlar

Köpek Kamera Evcil Hayvan Bulduk Hayvan 

-Süs havuzuna giren köpekler
-Taksim Meydanı’ndan detay

( İSTANBUL )- Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaçların altına attı İSTANBUL

- İstanbul’da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlarda kendilerini park ve bahçelere attı. İstanbul'da etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşları da zor duruma bıraktı. Artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar soluğu ağaç altlarında aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, evlerinde bunalan çok sayıda kişi, dışarı çıkarak park ve bahçelere akın etti. Sıcaktan bulanan vatandaş süs havuzunda serinledi Sıcaktan bunalan evcil hayvanların bir kısmı ise sahipleriyle beraber süs havuzunda serinlerken bazı yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi.
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