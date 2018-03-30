Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Taksim’deki tecavüzle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim’deki tecavüzle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

-Güvenlik kamerası-

Kamera Genç Kadın Irak Trol 

-Kadını ara sokakta yere bırakması
-Yanında beklemesi
-Çevreyi kolaçan etmesi
-Kadının koluna girip götürmesi
-Kendinde olmayan kadın

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de barda arkadaşıyla eğlendikten sonra Engin K. tarafından omzuna alınıp götürüldüğü binada tecavüze uğrayan kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Taksim'de barda arkadaşı E.Y. ile eğlendikten sonra Engin K. tarafından omzuna alınıp götürüldüğü binada tecavüze uğrayan F.H.E. ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli omuzuna alarak götürdüğü genç kadını ara sokakta yere bırakıyor. Daha sonra yere bıraktığı genç kadının yanında bir süre bekliyor. Kadının yanından ayrıldıktan sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, tekrar kadının yanına geliyor. Sonrasında genç kadının koluna girerek zorla götürüyor. Bu sırada genç kadının kendinde olmadığı ve güçlükle yürüdüğü görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı