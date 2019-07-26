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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Taksim’deki “Kurt Kapanı-11” uygulamasında Azerbaycanlı turistin çantasından uyuşturucu çıktı

Taksim’deki “Kurt Kapanı-11” uygulamasında Azerbaycanlı turistin çantasından uyuşturucu çıktı

Uygulamadan görüntü

Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Özel Hareket Emniyet Müdürlüğü Kontrol Noktası 

-Arabaların aranması
-Çantaların aranması
-Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Taksim Meydanı’nda hava destekli yapılan “Kurt Kapanı 2019-11" asayiş uygulamasında Azerbaycanlı turistin üzerinden bir miktar ‘ecstacy’ isimli uyuşturucu madde ve maddeyi içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Pasaportunun da olmadığı anlaşılan turist, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde öğlen saatlerinde başlatılan “Kurt Kapanı 2019-11" isimli asayiş uygulamasına özel hareket, yunus, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden çok sayıda polis katıldı.
Helikopter destekli yapılan uygulamada, Taksim’de şüpheli sürücüler araçlarıyla kontrol noktasına çekilerek didik didik arandı. Yapılan aramalarda Azerbaycan’dan Türkiye’ye üniversite okumak için geldiğini iddia eden Azerbaycan uyruklu Kasım Evmir İsmail’in çantasında bir miktar ‘ecstacy’ isimli uyuşturucu madde ve maddeyi içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan incelemelerde pasaportunun da olmadığı anlaşılan İsmail, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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