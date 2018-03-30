Taksim'deki cinsel istismar şüphelisi yakalandı - İSTANBUL Haberi
- Zanlının emniyetten çıkarılmasıTaksim'deki cinsel istismar - Taksim'de omzuna alıp götürdüğü 25 yaşındaki F.H.E'ye metruk bir binada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Taksim'de omzuna aldığı F.H.E'yi (25) metruk bir binaya götürüp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak 2017'de Taksim'de bir eğlence mekanında arkadaşıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için Balo sokaktan Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürürken yere düşen F.H.E'yi omzuna alıp götürdüğü metruk binada cinsel saldırıya bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için yürüttüğü çalışma kapsamında şüpheli Engin K.'yı (25) dün Beyoğlu'nda yakalandı.Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde saklandığı adrese baskın düzenleyen polisten kaçmaya çalışan şüpheli Engin K. atladığı pencereden yere düşerek ayağını kırınca yakalandı.Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve yaralamadan emniyette 9 suçtan kaydı bulunan şüpheli Engin K'nın emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Müşteki F.H.E şikayetinde 21 Ocak 2017'de Taksim'de arkadaşıyla eğlendikten sonra eve dönerken yere düştüğünü o sırada yanlarından geçen bir kişinin kendisini omzuna alıp Tarlabaşı Bulvarı civarında metruk bir binaya götürdüğünü, kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, kendine geldiğinde başka bir kişininde kendisine uyuşturucu madde vererek cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia etmişti.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F.H.E'ye cinsel saldıra bulunan ikinci şüpheli Dursun A. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Engin K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.