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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de zabıtadan dilenci operasyonu İzle

Taksim’de zabıtadan dilenci operasyonu İzle

Zabıtalardan görüntü

Para Cezası Dilenci Operasyonu Duygu Sömürüsü Harekete Geç Zabıta 

-Kadınların alınması
-Gazete satan kadın
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu’nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Taksim meydanında yapılan operasyonda 6 kişiye idari para cezası uygulandı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu çocukların turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen kadınları takibe aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 6 Kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadınlara kabahatler kanuna göre 153 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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