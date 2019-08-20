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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada

Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada

İkilini kavgası

Kamera Kalaba 

-Taksim Meydanı’ndan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Önce kavga ettiler sonra bir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler İSTANBUL

- Taksim Meydanında arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Beyoğlu Taksim Meydanında öğle saatlerinde arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki genç, birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden gençlerin kavgasını ise vatandaşlar ayırmak yerine izlemesi ise pes dedirtti. Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi’nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu. (MB-YM-
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