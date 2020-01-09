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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi Haberi

Taksim’de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi Haberi

Yırtılan bayrak

Gard Şiddetli Fırtına Bild 

-İtfaiyenin gelmesi
-Bayrağı indirmesi
-Değişimi yapması
-Göndere çekmesi
-Vatandaşların görüntülemesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şiddetli rüzgardan zarar gören dev Türk bayrağını itfaiye ekipleri değiştirdi İSTANBUL

- Taksim’de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi. Vatandaşlarda değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da meydana gelen fırtına nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki dev Türk bayrağı da zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılan Türk bayrağının gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdivenle uzandığı direkteki bayrağı indirdi. Yenisiyle değişimi yapan ekipler bayrağı tekrardan göndere çekti. Vatandaşlar ise değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.
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